"Многие бессильны перед дьяволом": Охлобыстин раскрыл детали встречи с Зеленским

Российский актёр Иван Охлобыстин признался, что виделся с Владимиром Зеленским. Произошло это ещё задолго до назначения бывшего юмориста на высокий пост. Тогда, по его словам, он был совершенно другим человеком, однако оказался "бессилен перед дьяволом", пишет kp.ru.

"Ничего хорошего ни мы не получили, ни они. Он стал заложником ситуации. Притом в сложившихся обстоятельствах он повёл себя довольно достойно — не убежал из Киева", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Иван Охлобыстин отметил, что достаточно мало общался с Зеленским. Сценарист приехал в 2013 году получать приз за лучшую актёрскую роль на Украину, там они и встретились.

"У меня много в окружении друзей, которые работали с ним. И как производственники они неплохо о нём отзывались. Он заботился о коллективе. Но многие бессильны перед дьяволом. Власть, деньги, кокаин…" — добавил кинорежиссёр.

Также Охлобыстин прокомментировал вопрос, который коснулся решения Зеленского остаться во главе Киева. У актёра уточнили, как он думает, сам ли экс-юморист принял такое решение или ему об этом сказали кураторы.

"Думаю, был хаос. На тот момент наши западные "партнёры" активно сливали Украину. Они были готовы, что в течение двух недель проект "Украина" закроется. Но будем справедливы по отношению к нашим врагам — если не уважать врага, мы не сможем его победить. Нельзя легкомысленно относиться к этому", — сказал Охлобыстин.