"Правильно ввели": Охлобыстин отреагировал на санкции ЕС

Российский актёр Иван Охлобыстин с сарказмом прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза (ЕС). К слову, с ограничениями, как признался артист, он абсолютно согласен, потому что изменять себе не собирается.

"Правильно ввели. Так нам и надо. Мы такие. И не собираемся изменяться", — сказал 57-летний актёр в беседе с "Царьградом".

Охлобыстин выразил уверенность, что наступит время, когда санкции сможем "вводить мы". Вместе с тем он назвал европейских чиновников "дураками, предателями и трусами", которые не представляют опасности.