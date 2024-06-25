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25 июня, 19:03

"Правильно ввели": Охлобыстин отреагировал на санкции ЕС

Охлобыстин о попадании под санкции ЕС: Меняться не собираюсь

Российский актёр Иван Охлобыстин. Обложка © Telegram / Ohlobistin

Российский актёр Иван Охлобыстин. Обложка © Telegram / Ohlobistin

Российский актёр Иван Охлобыстин с сарказмом прокомментировал попадание в санкционный список Евросоюза (ЕС). К слову, с ограничениями, как признался артист, он абсолютно согласен, потому что изменять себе не собирается.

"Правильно ввели. Так нам и надо. Мы такие. И не собираемся изменяться", — сказал 57-летний актёр в беседе с "Царьградом".

Охлобыстин выразил уверенность, что наступит время, когда санкции сможем "вводить мы". Вместе с тем он назвал европейских чиновников "дураками, предателями и трусами", которые не представляют опасности.

"Я русский": Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС
"Я русский": Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Ранее Life.ru сообщал, что ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций, которые коснулись 116 компаний и физлиц. Также ограничения предусматривают запрет на перегрузку российского сжиженного природного газа в ЕС для отправки в третьи страны. В число тех, кого затронули персональные ограничения, вошли Shaman, Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.

Наталья Исакова
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