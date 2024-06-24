"Я русский": Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС
Shaman отреагировал на включение в санкционный список ЕС строчкой из своей песни
Певец Shaman (Ярослав Дронов) отреагировал на введённые против него санкции со стороны Евросоюза. Для этого он процитировал строчку из своей знаменитой песни "Я русский".
"Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский", — написал артист в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций, которые коснулись 116 компаний и физлиц. Также ограничения предусматривают запрет на перегрузку российского сжиженного природного газа в ЕС для отправки в третьи страны. В число тех, кого затронули персональные ограничения, попали в том числе Shaman, Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.
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