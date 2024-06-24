"Я русский": Shaman отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Певец Shaman (Ярослав Дронов) отреагировал на введённые против него санкции со стороны Евросоюза. Для этого он процитировал строчку из своей знаменитой песни "Я русский".

"Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский", — написал артист в телеграм-канале.