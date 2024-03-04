"Пыль, грязь": Охлобыстин рассказал об отношении "предателя" Слепакова* к людям

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что побег комика Семёна Слепакова* из России является предательством. Артист отметил, что не был особо близок с ним во время работы над ситкомом "Интерны", где юморист выступал продюсером и автором.

"Я рассматриваю это как предательство. <...> Он предатель. Не думаю, что он глубоко задумывался над этим. Он делал это в границах своего презрения к людям "не его уровня". <...> Для него люди — пыль, грязь", — сказал Охлобыстин в беседе с aif.ru.

Актёр добавил, что всегда относился к Слепакову* с некой настороженностью из-за его отношения к людям — их комик видел как "обслуживающий персонал". Охлобыстин также рассказал, что его обидела песня шоумена о батюшке, которую некоторые считали пародией на него (ранее актёр был священником).