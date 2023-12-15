€50 тысяч, нерусский водитель и кровать кинг-сайз: Раскрыт райдер сбежавшего в Израиль Слепакова*
RT: Слепаков* просит 50 тысяч евро за 40 минут выступления на Новый год
Стал известен райдер сбежавшего в Израиль комика и музыканта Семёна Слепакова*. Как пишет RT, за 40-минутное выступление шоумен просит 50 тысяч евро (почти пять миллионов рублей).
При этом в Россию Слепаков* ехать не собирается, но может выступить для граждан РФ в ОАЭ, Казахстане и Израиле. Забронировать артиста можно на конец декабря и начало января. Заказчику придётся оплатить перелёт трёх пассажиров: самого Слепакова*, который летает бизнес-классом из Тель-Авива, и ещё двух человек из его команды. Также в райдере указан VIP-зал в аэропорту, охрана, авто бизнес-класса (Mercedes, Audi или BMW). При этом водитель в дороге должен быть неразговорчив, идеально, чтобы он вообще не говорил на русском.
Что касается проживания, то Слепаков* согласен только на номер люкс с кроватью кинг-сайз. Предпочтение отдаёт таким отелям, как: Carlton, Ritz, Hyatt и Four Seasons. За невыполнение пунктов райдера заказчика ждёт штраф 500 евро.
Напомним, Семён Слепаков* покинул Россию после начала спецоперации и занял ярую проукраинскую позицию, после чего решился распрощаться с недвижимостью в РФ. 14 апреля текущего года он попал в реестр иностранных агентов, но задумал обжаловать решение. Однако 2 июня суд отклонил его претензии. Ранее Лайф сообщал, что против Слепакова* потребовали возбудить уголовное дело за пародию на хит Shaman. По словам общественников из движения "Ветераны России", строки песни являются оскорбительными и унижают честь россиян, поэтому прокуратура должна проверить их. За это суд может отправить комика в колонию на срок до пяти лет.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Ura.ru / Natache