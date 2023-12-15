€50 тысяч, нерусский водитель и кровать кинг-сайз: Раскрыт райдер сбежавшего в Израиль Слепакова*

При этом в Россию Слепаков* ехать не собирается, но может выступить для граждан РФ в ОАЭ, Казахстане и Израиле. Забронировать артиста можно на конец декабря и начало января. Заказчику придётся оплатить перелёт трёх пассажиров: самого Слепакова*, который летает бизнес-классом из Тель-Авива, и ещё двух человек из его команды. Также в райдере указан VIP-зал в аэропорту, охрана, авто бизнес-класса (Mercedes, Audi или BMW). При этом водитель в дороге должен быть неразговорчив, идеально, чтобы он вообще не говорил на русском.