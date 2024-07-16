Звезда "Зачарованных" развелась с мужем-изменником за день до смерти и оставила его без наследства

Звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти смогла официально развестись с мужем за день до своей смерти. Пара была вместе 14 лет, но год назад актриса объявила о расставании на фоне измен супруга. Об этом рассказал журнал People.

Согласно судебным документам, Доэрти подписала заявление об отказе от супружеской поддержки 12 июля, а также согласилась на "расторжение брака по умолчанию или без оспаривания". Это указывает на то, что оба супруга взаимно завершили свой бракоразводный процесс вне суда. При этом 13 июля актрисы не стало.

Об изменах со стороны мужа она узнала накануне операции по удалению опухоли головного мозга. Несмотря на онкологию супруг, не поддерживал звезду, не оплачивал лечение и тянул с разводом, лишь бы не платить алименты, ожидая скорой смерти актрисы.