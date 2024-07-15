"Зачарованные" 25 лет спустя: Старшая умерла, а что случилось с остальными сёстрами

Мир потерял ещё одну звезду — Шеннен Доэрти, актрису, покорившую миллионы сердец ролью Прю Холливелл в легендарном сериале "Зачарованные". 13 июля 2024 года после продолжительной борьбы с раком груди она ушла из жизни. Ей было всего 53 года. Давайте вспомним её жизнь и посмотрим, как сложились судьбы её экранных сестёр.

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)

Шеннен Доэрти скончалась. Что стало с её экранными сёстрами? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theshando

Начинаем, конечно, с самой Шеннен. Девушка была настоящим бойцом с начала и до самого её конца. Её карьера завязалась в далёком 1990 году, когда Доэрти взорвала экран ролью Бренды Уолш в "Беверли-Хиллз, 90210". Эта роль сделала её знаменитой на обеих сторонах Атлантики. А "Зачарованные", где она сыграла старшую сестру Прю, закрепили её статус иконы телевидения. Но, несмотря на успех, личная жизнь Шеннен была непростой: три брака, многочисленные разногласия с коллегами и, конечно, тяжёлая борьба с раком. С 2015 года она мужественно боролась с болезнью, не прекращая работать и вдохновлять своих поклонников.

Холли Мари Комбс (Пайпер Холливелл)

Как сложилась жизнь актрис "Зачарованных" после сериала: как сейчас выглядит Холли Мари Комбс (Пайпер). Фото © Gettyimages / Erika Goldring

Если вы любили Пайпер в "Зачарованных", то, возможно, следили и за Холли Мари Комбс. Она начала карьеру в 1988 году, а в 1992 году уже блистала в сериале "Частоколы". Но настоящая слава пришла к ней в 1998 году с ролью Пайпер Холливелл. Холли стала не только любимицей зрителей, но и продюсером шоу. После завершения сериала она продолжила карьеру, снимаясь в "Эврике" и "Милых обманщицах". Личная жизнь Холли тоже была насыщенной: два брака и три сына.

Алисса Милано (Фиби Холливелл)

Сёстры Холливелл: жизнь после "Зачарованных". Как спустя 25 лет сложилась судьба Фиби? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milano_alyssa

Алисса Милано — звезда с самого детства. В 8 лет она дебютировала на экране, а уже в юности стала известной благодаря сериалам "Кто здесь босс?" и "Коммандо". В "Зачарованных" её Фиби Холливелл завоевала сердца миллионов зрителей. После сериала Алисса продолжила активно сниматься, вела телешоу и занималась благотворительностью. В личной жизни у неё тоже всё хорошо: с 2009 года она счастлива в браке с Дэвидом Баглиари, у них двое детей. Милано также известна своей активной позицией в защите прав животных и вегетарианством.

Роуз Макгоуэн (Пейдж Мэттьюс)

Судьба звёзд "Зачарованных": где они сейчас. История Роуз Макгоуэн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rosemcgowan

Когда Шеннен Доэрти покинула "Зачарованных", на её место пришла Макгоуэн. Роуз быстро полюбилась зрителям в роли Пейдж Мэттьюс. Её карьера началась ещё до сериала, и она успела засветиться в таких фильмах, как "Дьявол во плоти" и "Фантомы". После завершения "Зачарованных" жизнь Роуз Макгоуэн была наполнена как ролями в кино, так и бурными романами. Она встречалась с музыкантом Мэрилином Мэнсоном и режиссёром Робертом Родригесом. В 2016 году её брак с художником Дейви Дитейлом завершился разводом. Сейчас Роуз живёт в Лос-Анджелесе и продолжает сниматься.