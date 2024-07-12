Какой же он "любимый"?: В Генпрокуратуру и СК пожаловались на истязания коня на съёмках фильма
"Ветераны России" просят СК вступиться за каскадёрского коня Джонатана
Движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с конём Джонатаном, которому связали ноги ради эффектного падения. Если факты истязаний подтвердятся, общественники настаивают на запрете фильма "Мой любимый чемпион", на съёмках которого и произошёл инцидент.
"Какой же он "любимый чемпион", если его связывают и издеваются над ним на съёмочной площадке?.. Необходимо изымать лошадей в случае подобного жестокого обращения. Без разбирательств! На кадрах видео всё видно: как лошадь тянут и она падает", — приводит текст обращения SHOT.
Общественники также обратились в Федерацию конного спорта России, попросили разъяснить и разобраться в ситуации.
Напомним, что зоозащитники подняли тревогу из-за жестокого обращения с животными на съёмках фильма "Мой любимый чемпион". По словам Эвелины Василюк, ради красивого падения лошади специально связали ноги. Это попало на видео. А вот режиссёр фильма Александр Данилов утверждает, что с конём всё в порядке и что это профессиональный конь, каскадёрский. Он отметил, что у лошади было четыре дублёра, а сам Джонатан работал всего по часу в день.
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