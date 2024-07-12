Какой же он "любимый"?: В Генпрокуратуру и СК пожаловались на истязания коня на съёмках фильма

Движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с конём Джонатаном, которому связали ноги ради эффектного падения. Если факты истязаний подтвердятся, общественники настаивают на запрете фильма "Мой любимый чемпион", на съёмках которого и произошёл инцидент.

"Какой же он "любимый чемпион", если его связывают и издеваются над ним на съёмочной площадке?.. Необходимо изымать лошадей в случае подобного жестокого обращения. Без разбирательств! На кадрах видео всё видно: как лошадь тянут и она падает", — приводит текст обращения SHOT.

Общественники также обратились в Федерацию конного спорта России, попросили разъяснить и разобраться в ситуации.