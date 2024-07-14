Умерла звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти

В возрасте 53 лет скончалась американская актриса Шеннен Доэрти, которая стала популярной благодаря сериалам "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные". С 2015 года она боролась с раком молочной железы. Об этом сообщает портал Variety.

"Я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью", — приводит издание слова публициста Лесли Слоун.

Доэрти начала сниматься ещё в 1980-х годах в небольших сериалах. Настоящая популярность пришла к ней после участия в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", где она сыграла Бренду Уолш. В 1998 году Доэрти исполнила роль Прю в сериале "Зачарованные". Актриса ушла из проекта спустя три сезона. Также она известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Ривердейл", "Взрывная игра", "Тусовщики из супермаркета", "Смертельное влечение", "Джамп стрит, 21", "Воздушный волк".