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11 июля, 02:38

Умер актёр Бенджи Грегори, сыгравший мальчика Таннера в сериале "Альф"

Актёр Бенджи Грегори, известный всем как Брайан Таннер из сериала "Альф". Обложка © X / attitudemilo

Актёр Бенджи Грегори, известный всем как Брайан Таннер из сериала "Альф". Обложка © X / attitudemilo

Умер американский актёр Бенджи Грегори, известный всем как Брайан Таннер из сериала "Альф". Ему было 46 лет, сообщает портал TMZ.

"Бенджи Грегори... умер", — уточняет издание.

По данным сестры Грегори, актёра 13 июня нашли мёртвым в автомобиле. В последнее время он находился в депрессивном состоянии и имел проблемы со сном. Причины смерти пока неизвестны, их предстоит выяснить судмедэкспертам. Актёр также известен по участию в сериалах "Команда А" и "Сумеречная зона".

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В Москве найден мёртвым актёр из "Ночных ласточек" Римис Сидабрас

Ранее в Москве в возрасте 96 лет умер золотопромышленник Вадим Туманов. На его биографии строится книга певца и актёра Владимира Высоцкого и писателя Леонида Мончинского "Чёрная свеча". Кроме того, Высоцкий посвятил Туманову песни "Был побег на рывок", "В младенчестве нас матери пугали…".

Анатолий Симоненко
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