Умер актёр Бенджи Грегори, сыгравший мальчика Таннера в сериале "Альф"

Умер американский актёр Бенджи Грегори, известный всем как Брайан Таннер из сериала "Альф". Ему было 46 лет, сообщает портал TMZ.

"Бенджи Грегори... умер", — уточняет издание.

По данным сестры Грегори, актёра 13 июня нашли мёртвым в автомобиле. В последнее время он находился в депрессивном состоянии и имел проблемы со сном. Причины смерти пока неизвестны, их предстоит выяснить судмедэкспертам. Актёр также известен по участию в сериалах "Команда А" и "Сумеречная зона".