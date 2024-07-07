В Москве найден мёртвым актёр из "Ночных ласточек" Римис Сидабрас

По данным Пятого канала, правоохранители, предварительно, не видят в кончине артиста криминальной составляющей. Обстоятельства и причины смерти Сидабраса сейчас выясняют.

Римис Сидабрас родился 12 октября 1992 года на Сахалине. Актёр окончил Ярославский театральный институт, а с 2015-го по 2017 год играл в труппе местного Театра имени Фёдора Волкова. Кроме того, артист успел принять участие в съёмках нескольких сериалов. В частности, эпизодические роли с ним можно увидеть в "Ночных ласточках", "Напарницах" и "Тайне госпожи Кирсановой".