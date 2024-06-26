Актёр Горномарийского драмтеатра Михаил Пекцоркин погиб в зоне СВО в 56 лет

Актёр Горномарийского драмтеатра в Марий Эл Михаил Пекцоркин погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Артист ушёл из жизни в возрасте 56 лет.

"Коллектив Горномарийского драматического театра с прискорбием сообщает, что в ходе спецоперации погиб артист театра Пекцоркин Михаил Павлович, и выражает своё глубокое соболезнование родным и близким", — отметили в пресс-службе учреждения.

В театре добавили, что прощание и панихида пройдут в четверг, 27 июня, в Центре народной культуры (ЦНК) имени Якова Эшпая.

Известно, что Пекцоркин играл в Горномарийском театре с 2012 года. Актёр был известен и как певец — он выпускал композиции на русском и горномарийском языках. На фронт Пекцоркин ушёл добровольцем.