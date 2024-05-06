В зоне СВО погиб чемпион Европы по тяжёлой атлетике Пелешенко, сражаясь за ВСУ
Двукратный чемпион Европы украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко погиб, сражаясь в зоне СВО против ВС РФ. Обложка © zn.ua
Двухкратный чемпион европейского первенства по тяжёлой атлетике Александр Пелешенко был убит 5 мая в зоне спецоперации, сражаясь в рядах ВСУ. Об этом сообщили в телеграм-канале Национального олимпийского комитета Украины.
Атлет погиб на 31-м году жизни. К Вооружённым силам Украины он примкнул в 2022 году. Пелешенко стал золотым призёром на чемпионатах Европы в 2016 и 2017 годах, выступая в весовой категории до 85 килограммов. Кроме того, спортсмен участвовал в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где завоевал четвёртое место.
В феврале Life.ru сообщал о том, что вступивший в ряды украинской армии пауэрлифтер Александр Белоконь тоже встретил свою смерть в зоне спецоперации. Его мобилизовали в марте прошлого года. За свою спортивную карьеру он брал золото на мировых и европейских первенствах по силовому троеборью и попал в Книгу рекордов Незалежной. Считался самым сильным человеком Украины.