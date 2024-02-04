ВС РФ ликвидировали сильнейшего человека Украины

Примкнувший к ВСУ украинский пауэрлифтер Александр Белоконь погиб в зоне проведения специальной военной операции. О ликвидации бойца в соцсетях написал глава Ассоциации спортивной борьбы Незалежной Вадим Кисиль.

В сообщении говорится, что 32-летний Белоконь был мобилизован в марте 2023 года. За время спортивной карьеры он успел завоевать золото на чемпионатах мира и Европы по пауэрлифтингу, а также войти в Книгу рекордов Украины.

"Александр был одним из самых сильных людей Украины. Ещё в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми", — уточнил Кисиль.