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На Украине погиб футболист Рожок, воевавший за ВСУ

В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ экс-футболист Сергей Рожок

29 января, 15:52
Сергей Рожок. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Украинская ассоциация футбола

Сергей Рожок. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Украинская ассоциация футбола

Российские военные ликвидировали солдата ВСУ Сергея Рожка, который до призыва входил в состав молодёжной сборной Украины по футболу, а также играл за киевский "Динамо" и ужгородское "Закарпатье". Об этом сообщается в соцсети Украинской ассоциации по футболу.

По данным СМИ, 38-летний Рожок погиб во время артиллерийско-миномётного удара ВС РФ вблизи посёлка Диброва в ЛНР. Спортсмен воевал в рядах украинской армии с февраля 2022 года, взяв себе позывной Футбол.

Российские войска уничтожили кураторов террористической организации в Харькове
Российские войска уничтожили кураторов террористической организации в Харькове

Ранее были рассекречены личности ликвидированных в Харькове наёмников. Так, лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери был убит при ударе Вооружённых сил РФ по временной базе иностранных наёмников в Харькове. Там же погиб и сын знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича, участвовавшего в развале Югославии и ставшего известным как символ антивоенных акций Guns N’ Roses.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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