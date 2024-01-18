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18 января, 11:26

Российские войска уничтожили кураторов террористической организации в Харькове

Подпольщик: В Харькове ударом ВС РФ ликвидированы кураторы РДК*

Вооружённые силы России высокоточным ударом уничтожили здание с французскими наёмниками в Харькове, среди которых были кураторы РДК*. Об этом сообщили местные подпольщики.

"Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — передаёт РИА "Новости" слова подпольщиков.

Армия России нанесла удар по логову Иностранного легиона ВСУ
Армия России нанесла удар по логову Иностранного легиона ВСУ

Ранее Лайф писал, что во вторник, 16 января, ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Всего в результате удара были ликвидированы 60 наёмников. Ещё 20 солдат ВСУ получили различные ранения. А накануне, 17 января, оперативные службы отмечали, что больницы Харькова забиты ранеными украинскими военнослужащими.

* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

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ТАСС / Александр Полегенько

Ян Поланин
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