Вооружённые силы России высокоточным ударом уничтожили здание с французскими наёмниками в Харькове, среди которых были кураторы РДК*. Об этом сообщили местные подпольщики.

"Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — передаёт РИА "Новости" слова подпольщиков.

Ранее Лайф писал, что во вторник, 16 января, ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Всего в результате удара были ликвидированы 60 наёмников. Ещё 20 солдат ВСУ получили различные ранения. А накануне, 17 января, оперативные службы отмечали, что больницы Харькова забиты ранеными украинскими военнослужащими.