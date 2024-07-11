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10 июля, 23:24

Умер золотопромышленник Туманов, ставший героем песен и книги Высоцкого

Золотопромышленник Вадим Туманов. Обложка © ТАСС / АП / Вадим Тараканов

Золотопромышленник Вадим Туманов. Обложка © ТАСС / АП / Вадим Тараканов

В Москве в больнице умер золотопромышленник Вадим Туманов. Ему было 96 лет. Об этом сообщил "Рен-ТВ" со ссылкой на его представителя Александра Демидова.

"Скончался Вадим Туманов сегодня в 17:30. Ему должно было исполниться 97 лет 1 сентября", — пояснил Демидов.

Информацию также подтвердил губернатор Магаданской области Сергей Носов, ведь Туманов был почётным гражданином региона.

Туманов родился в 1927 году. В 1948-м был осуждён по статье о шпионаже, терроре и антисоветской агитации. Его признали невиновным и освободили в 1956 году. Позднее Туманов стал создавать золотодобывающие артели. На его биографии строится книга певца и актёра Владимира Высоцкого и писателя Леонида Мончинского "Чёрная свеча". Кроме того, Высоцкий посвятил Туманову песни "Был побег на рывок", "В младенчестве нас матери пугали…".

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Анатолий Симоненко
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