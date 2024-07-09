Священник рассказал на 40-й день со смерти Заворотнюк, что происходит с душой в эту дату
Священник Савченко рассказал, что происходит с душой на 40-й день после смерти
Могила Анастасии Заворотнюк. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
В воскресенье, 7 июля, состоялась поминальная панихида на 40-й дней после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. На Троекуровское кладбище приехали близкие и родные артистки. Священник Николай Савченко рассказал о том, что происходит с душой человека, ведь 40-й день — важный период для усопшего, который необходимо провести правильно.
По его словам, молиться за усопшего на 40-й день — это достаточно важная традиция, которая произошла ещё от Ветхого Завета. Именно в этот период времени душа человека определяется в рай или в ад.
"Когда человек умирает, его деяния на Земле продолжаются. Допустим, человек при жизни стал автором книги добродетельной или, наоборот, развращающей. После его смерти в течение 40 дней становится понятно, как эта книга влияет на других людей: после прочтения они становятся праведными либо, наоборот, грешниками. Отсюда состояние души умершего улучшается или ухудшается", — пояснил священник в беседе с "Вечерней Москвой".
В течение 40 дней душа также способна вспомнить все земные деяния, может посещать ближних, а потом покинуть Землю. Именно поэтому людям после смерти ближнего необходимо приложить особые усилия, чтобы не допустить грехов. Также после 40-го дня душа способна получить облегчение или, наоборот, ожесточение.
"Это будет зависеть от родных и близких. Если на Земле люди молятся о душе, совершают праведные дела — это приносит пользу душе усопшего. И наоборот, если человек делает что-то плохое, влияние на душу будет тоже неблагодатным", — предупредил священник.
Поминки при этом также необходимо провести правильно. Например, в этот день запрещено распивать спиртные напитки и допускать уныние и отчаяние. По словам служителя церкви, испытывать боль и скорбь — это нормальное проявление любви к ближнему, но впадать в уныние запрещено.
Напомним, Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая, ей было 53 года. Актриса долгие годы страдала от агрессивной формы рака головного мозга. В СМИ появлялась информация, что в последнее время она находилась в хосписе, однако близкие опровергли эти сообщения. Церемония прощания с актрисой из "Моей прекрасной няни" прошла 1 июня в Москве. Её посетили многие известные личности, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, тренер Татьяна Тарасова, певец Григорий Лепс и певица Лолита. Гроб с телом артистки вынесли под бурные аплодисменты. Дочь Заворотнюк вышла на связь на 40-й день после смерти актрисы и рассказала о её болезни.