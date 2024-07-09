Священник рассказал на 40-й день со смерти Заворотнюк, что происходит с душой в эту дату

В воскресенье, 7 июля, состоялась поминальная панихида на 40-й дней после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. На Троекуровское кладбище приехали близкие и родные артистки. Священник Николай Савченко рассказал о том, что происходит с душой человека, ведь 40-й день — важный период для усопшего, который необходимо провести правильно.

По его словам, молиться за усопшего на 40-й день — это достаточно важная традиция, которая произошла ещё от Ветхого Завета. Именно в этот период времени душа человека определяется в рай или в ад.

"Когда человек умирает, его деяния на Земле продолжаются. Допустим, человек при жизни стал автором книги добродетельной или, наоборот, развращающей. После его смерти в течение 40 дней становится понятно, как эта книга влияет на других людей: после прочтения они становятся праведными либо, наоборот, грешниками. Отсюда состояние души умершего улучшается или ухудшается", — пояснил священник в беседе с "Вечерней Москвой".

В течение 40 дней душа также способна вспомнить все земные деяния, может посещать ближних, а потом покинуть Землю. Именно поэтому людям после смерти ближнего необходимо приложить особые усилия, чтобы не допустить грехов. Также после 40-го дня душа способна получить облегчение или, наоборот, ожесточение.

"Это будет зависеть от родных и близких. Если на Земле люди молятся о душе, совершают праведные дела — это приносит пользу душе усопшего. И наоборот, если человек делает что-то плохое, влияние на душу будет тоже неблагодатным", — предупредил священник.