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9 июля, 13:55

Умер известный польский актёр Ежи Штур, сыгравший в российском "Глухаре"

Неподражаемый Ежи Штур в фильме "Кингсайз" (1987). Обложка © kino-teatr.ru

Неподражаемый Ежи Штур в фильме "Кингсайз" (1987). Обложка © kino-teatr.ru

Известный польский актёр Ежи Штур, который был знаком российскому зрителю, скончался в возрасте 77 лет. Об утрате сообщил польским журналистам сын артиста, известного по многочисленным ролям в кино и неподражаемой мимике.

Оказалось, что на протяжении многих лет Ежи Штур имел серьёзнейшие проблемы со здоровьем. Он отважно боролся с раком и на этом фоне перенёс сердечный приступ. Минувшей ночью состояние актёра ухудшилось, он попал в больницу и, спустя несколько часов, скончался.

Неподражаемый Ежи Штур сыграл более чем в 60 фильмах. В России его знают в том числе по ролям в картинах "Сексмиссия", "Киллер" и в сериале "Глухарь".

А ранее Life.ru сообщал, что скончался актёр Владимир Матвеев из "Убойной силы" и "Тайн следствия".

Алексей Берковиц
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