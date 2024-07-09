Умер известный польский актёр Ежи Штур, сыгравший в российском "Глухаре"
Неподражаемый Ежи Штур в фильме "Кингсайз" (1987). Обложка © kino-teatr.ru
Известный польский актёр Ежи Штур, который был знаком российскому зрителю, скончался в возрасте 77 лет. Об утрате сообщил польским журналистам сын артиста, известного по многочисленным ролям в кино и неподражаемой мимике.
Оказалось, что на протяжении многих лет Ежи Штур имел серьёзнейшие проблемы со здоровьем. Он отважно боролся с раком и на этом фоне перенёс сердечный приступ. Минувшей ночью состояние актёра ухудшилось, он попал в больницу и, спустя несколько часов, скончался.
Неподражаемый Ежи Штур сыграл более чем в 60 фильмах. В России его знают в том числе по ролям в картинах "Сексмиссия", "Киллер" и в сериале "Глухарь".
А ранее Life.ru сообщал, что скончался актёр Владимир Матвеев из "Убойной силы" и "Тайн следствия".