Умер актёр Владимир Матвеев из "Убойной силы" и "Тайн следствия"

Народный артист России Владимир Матвеев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила супруга актёра.

В разговоре с 78.ru она рассказала, что минувшей ночью у супруга остановилось сердце. Женщина вызвала скорую помощь, но было уже поздно. По словам жены, Матвеев в последнее время жаловался на боли в груди.

Владимир Матвеев родился в селе Сладково Тюменской области. Затем переехал в Ленинград, где в 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (Российский государственный институт сценических искусств ныне). Служил в Театре имени Ленсовета, "Молодом театре» Ленконцерта и Красноярском ТЮЗе. Удостоен премии "Золотой софит", Царскосельской художественной премии, Приза зрительских симпатий петербургского общества "Театрал", премии Николая Симонова. В 2008 году Матвееву было присвоено звание народного артиста России.