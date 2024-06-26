Поэт-эмигрант Бахыт Кенжеев умер в Нью-Йорке на 74-м году жизни

В Нью-Йорке в возрасте 73 лет скончался поэт Бахыт Кенжеев. Печальную новость в соцсетях опубликовали его коллеги — певица и поэтесса Вероника Долина и поэт Сергей Гандлевский. Причина не уточняется, однако известно, что в последние годы Кенжеев боролся с тяжёлым недугом.

Бахыт Кенжеев родился в казахском Шымкенте, с трёх лет жил в Москве. В 1982 году он эмигрировал в Канаду, а затем перебрался в Штаты. Сам себя Кенжеев называл казахом, но русским поэтом. Собственно, на поэтическом поприще он дебютировал в 1977 году в коллективном сборнике "Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ". Также Кенжеев публиковался в "Комсомольской правде", "Юности" и "Просторе". Первая его книга вышла в свет в 1984 году в США.

Произведения Кенжеева переведены на множество языков. Он был дважды номинирован на Нобелевскую премию по литературе, а также удостоен звания лауреата таких престижных литературных премий, как "Москва-транзит", "Антибукер" и Русская премия.