Скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Причины его смерти неизвестны.

"24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983–2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного", — сообщила пресс-служба Большого театра в телеграм-канале.

Маркелов родился в посёлке Ильинский Краснодарского края. Окончив Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, в 1983 году стал солистом оперной труппы Большого театра. Прощание с ним пройдёт 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана.