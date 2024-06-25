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24 июня, 21:46

Скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Обложка © Telegram / Большой театр России

Бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Обложка © Telegram / Большой театр России

Скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Причины его смерти неизвестны.

"24 июня умер Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983–2017 годах, исполнивший на нашей сцене более 60 партий. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного", — сообщила пресс-служба Большого театра в телеграм-канале.

Маркелов родился в посёлке Ильинский Краснодарского края. Окончив Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, в 1983 году стал солистом оперной труппы Большого театра. Прощание с ним пройдёт 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана.

Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни
Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни

Накануне также стало известно о смерти актёра Олега Огия, который известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". Трагедия произошла ещё в минувшую пятницу, 21 июня. Причины смерти артиста неизвестны.

Оксана Попова
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