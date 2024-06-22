Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни

Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей (СТД).

"Прекрасный артист-кукольник, свою творческую судьбу он связал с Воронежским театром кукол "Шут" имени В. Вольховского, где проработал более сорока лет. Настоящий мастер своего дела, на этой сцене он сыграл множество ролей в спектаклях "детского" и "взрослого" репертуара. Был надёжным партнёром, добрым и отзывчивым человеком, снимался в кино", — говорится в сообщении пресс-службы.

Артист родился 4 июня 1950 года и трудился в детском театре в Воронеже более 40 лет. В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. Его последней работой на сцене стала роль короля Лира в постановке пьесы Шекспира.