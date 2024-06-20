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20 июня, 17:26
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Умер актёр Дональд Сазерленд

Канадский актёр Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет

Дональд Сазерленд. Обложка © Getty Images / Andreas Rentz

Дональд Сазерленд. Обложка © Getty Images / Andreas Rentz

Канадский актёр Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что смерть наступила после продолжительной болезни.

Дональд Сазерленд — лауреат премии "Эмми" (1995) за телефильм "Гражданин Икс", также он дважды получал "Золотой глобус" (1996; 2003) — за "Гражданин Икс" и теледраму "Тропой войны". Снимался в фильмах "Джонни взял ружьё", "Гордость и предубеждение", "Лучшее предложение", "Двадцатый век", "Обратная тяга", "Голодные игры", "Оружейный барон", "Падение Луны". Входил в группу, выносившую олимпийский флаг на открытии XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере 12 февраля 2010 года. Отец актёра Кифера Сазерленда.

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Никита Никонов
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