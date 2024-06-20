Умер актёр Дональд Сазерленд

Канадский актёр Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Deadline.

Дональд Сазерленд — лауреат премии "Эмми" (1995) за телефильм "Гражданин Икс", также он дважды получал "Золотой глобус" (1996; 2003) — за "Гражданин Икс" и теледраму "Тропой войны". Снимался в фильмах "Джонни взял ружьё", "Гордость и предубеждение", "Лучшее предложение", "Двадцатый век", "Обратная тяга", "Голодные игры", "Оружейный барон", "Падение Луны". Входил в группу, выносившую олимпийский флаг на открытии XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере 12 февраля 2010 года. Отец актёра Кифера Сазерленда.