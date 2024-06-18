В Париже умерла звезда французского кинематографа Анук Эме

В Париже в возрасте 92 лет умерла французская актриса Анук Эме. Об этом сообщила её дочь Мануэла Папатакис.

"Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своём доме в Париже", — написала она в соцсетях.

За почти 70-летнюю карьеру артистка снялась более чем в 90 кинолентах, среди которых "Восемь с половиной", "Веронские любовники", "Сладкая жизнь". Однако всемирную славу ей принесла главная роль в фильме "Мужчина и женщина" (1966 год). За неё Эме была отмечена такими престижными наградами, как "Золотой глобус", премия BAFTA, а также испанская кинопремия Fotogramas de Plata.