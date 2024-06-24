Умер актёр из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга"

Российский актёр, снимавшийся в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", Олег Огий умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его приёмный сын, актёр Александр Малич. По его словам, трагедия произошла ещё в минувшую пятницу, 21 июня.

"Друзья, ушёл из жизни актёр, режиссёр, художник, мой отчим Олег Огий", — написал Малич в телеграм-канале.

Причина смерти не раскрывается. Прощание с актёром проходит сегодня в церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Москве.

Олег Огий родился 6 сентября 1956 года. В 1980-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. На большом экране артист дебютировал в 1995 году, снявшись в ленте "Дебюсси, или Мадемуазель Шу-Шу". За свою карьеру Огий снялся более чем в 30 проектах, среди которых "Ментовские войны", "Тайны следствия", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и другие.