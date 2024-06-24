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Регион
24 июня, 06:57
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Спортивный телекомментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет

Анна Дмитриева. Обложка © Gotennis.ru

Анна Дмитриева. Обложка © Gotennis.ru

Советская теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Она ушла из жизни в понедельник, 24 июня, сообщила ТАСС жена внука Дмитриевой — пловчиха Станислава Комарова.

Известно, что прославленная спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни. Дмитриева 18 раз становилась чемпионкой СССР, 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. Она была заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным работником культуры России, лауреатом премии "Золотой микрофон" как лучший российский комментатор.

Ранее сообщалось, что бывший медик московского футбольного клуба "Спартак" Юрий Васильков умер на 77-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни.

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Иван Косицын
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