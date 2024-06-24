Спортивный телекомментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет

Советская теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Она ушла из жизни в понедельник, 24 июня, сообщила ТАСС жена внука Дмитриевой — пловчиха Станислава Комарова.

Известно, что прославленная спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни. Дмитриева 18 раз становилась чемпионкой СССР, 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. Она была заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным работником культуры России, лауреатом премии "Золотой микрофон" как лучший российский комментатор.