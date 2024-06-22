ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 13:22

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков умер на 77-м году жизни

Юрий Васильков. Обложка © Спартак-Москва

Юрий Васильков. Обложка © Спартак-Москва

Бывший медик московского футбольного клуба "Спартак" Юрий Васильков умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

"Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям. Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", — говорится в сообщении.

Врач был в составе "Спартака" в периоды с 1983 по 1985 год, с 1989 по 2002 год, а также с 2006 по 2008 год. В течение этого времени команда десять раз становилась чемпионом России и трижды побеждала в кубке страны.

Умер вратарь сборной Черногории по футболу, ему было 26 лет
Умер вратарь сборной Черногории по футболу, ему было 26 лет

Ранее Life.ru сообщал, что в Сан-Паулу скончалась мать трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле Селеста Арантес. Ей был 101 год. За неделю до смерти женщину госпитализировали.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Утраты
  • Футбол
  • Спорт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров