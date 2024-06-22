Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков умер на 77-м году жизни

Бывший медик московского футбольного клуба "Спартак" Юрий Васильков умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

"Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям. Футбольный клуб "Спартак-Москва" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного", — говорится в сообщении.

Врач был в составе "Спартака" в периоды с 1983 по 1985 год, с 1989 по 2002 год, а также с 2006 по 2008 год. В течение этого времени команда десять раз становилась чемпионом России и трижды побеждала в кубке страны.