Умер вратарь сборной Черногории по футболу, ему было 26 лет
Матия Шаркич. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jeremy Landey
Футбольный вратарь Матия Шаркич, выступавший за английский клуб "Миллуолл" и сборную Черногории, скончался в 26 лет, передаёт портал Vijesti. По данным источника, ему стало плохо в его квартире в Будве, медикам не удалось спасти спортсмена.
Футболист начинал свою карьеру в "Ред Стар" в Белграде. Впоследствии играл за несколько английских клубов, таких как "Уиган", "Шрусбери", "Бирмингем", "Миллуолл" и "Сток Сити". Кроме того, провёл девять матчей за сборную Черногории, в двух из которых сохранял свои ворота на ноль.
Ранее Life.ru сообщал, что на 53-м году жизни скончался известный канадский нападающий, бывший хоккеист нескольких российских клубов Крис Саймон. Он отыграл пять сезонов в КХЛ. Последние годы своей карьеры спортсмен провёл в России. С 2011 по 2013 год выступал за новокузнецкий "Металлург", где был наставником молодёжи. В 41 год хоккеист завершил карьеру из-за травм.