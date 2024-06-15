Умер вратарь сборной Черногории по футболу, ему было 26 лет

Футбольный вратарь Матия Шаркич, выступавший за английский клуб "Миллуолл" и сборную Черногории, скончался в 26 лет, передаёт портал Vijesti. По данным источника, ему стало плохо в его квартире в Будве, медикам не удалось спасти спортсмена.

Футболист начинал свою карьеру в "Ред Стар" в Белграде. Впоследствии играл за несколько английских клубов, таких как "Уиган", "Шрусбери", "Бирмингем", "Миллуолл" и "Сток Сити". Кроме того, провёл девять матчей за сборную Черногории, в двух из которых сохранял свои ворота на ноль.