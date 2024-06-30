Гитарист рок-группы "Цветы" Сергей Дюжиков умер в возрасте 75 лет

Гитарист рок-группы "Цветы" Сергей Дюжиков скончался на 76-м году жизни. Об этом в воскресенье, 30 июня, в беседе с ТАСС заявил автор песен коллектива Стас Намин.

Сергей Дюжиков родился 27 июля 1948 года в Вене и являлся участником многих популярных групп, в частности "Скифы" и "Голубые гитары". Кроме того, музыкант сотрудничал с Игорем Крутым, записал альбом с Владимиром Пресняковым, а также работал в ВИА "Магистраль" Юрия Антонова.

В 1991-м гитарист переехал в Штаты, где играл в варьете русского ресторана рядом с Нью-Йорком. В 1999-м группа Joel Ray & Eagle Pass, в которой играл Дюжиков, получила приз как наиболее многообещающая. В 2000-м музыканта пригласили играть в бродвейском мюзикле "Всё это лишь только блюз".