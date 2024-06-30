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30 июня, 10:50

Гитарист рок-группы "Цветы" Сергей Дюжиков умер в возрасте 75 лет

Сергей Дюжиков. Обложка © Wikipedia / Zaza Vaza

Сергей Дюжиков. Обложка © Wikipedia / Zaza Vaza

Гитарист рок-группы "Цветы" Сергей Дюжиков скончался на 76-м году жизни. Об этом в воскресенье, 30 июня, в беседе с ТАСС заявил автор песен коллектива Стас Намин.

Сергей Дюжиков родился 27 июля 1948 года в Вене и являлся участником многих популярных групп, в частности "Скифы" и "Голубые гитары". Кроме того, музыкант сотрудничал с Игорем Крутым, записал альбом с Владимиром Пресняковым, а также работал в ВИА "Магистраль" Юрия Антонова.

В 1991-м гитарист переехал в Штаты, где играл в варьете русского ресторана рядом с Нью-Йорком. В 1999-м группа Joel Ray & Eagle Pass, в которой играл Дюжиков, получила приз как наиболее многообещающая. В 2000-м музыканта пригласили играть в бродвейском мюзикле "Всё это лишь только блюз".

Скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
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Ранее Life.ru писал, что в Лос-Анджелесе нашли мёртвым лидера и одного из основателей американской рэп-рок-группы Crazy Town Сета Бинзера. Артисту было 49 лет.

Никита Осипов
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