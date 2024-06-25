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25 июня, 12:16

Скончался лидер группы Crazy Town, исполнившей культовый хит нулевых

В Лос-Анджелесе нашли мёртвым фронтмена группы Crazy Town Сета Бинзера

Сет Бинзер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealcrazytown

Сет Бинзер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealcrazytown

В Лос-Анджелесе нашли мёртвым лидера и одного из основателей американской рэп-рок-группы Crazy Town Сета Бинзера, ему было 49 лет. Информация об этом появилась в службе судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес во вторник, 25 июня.

Клип на песню Butterfly группы Crazy Town. Видео © Youtube / Crazy Town

Причина смерти вокалиста не уточняется. Бинзер выступал под псевдонимом Shifty Shellshock. Он является автором нашумевшего хита Butterfly, который стал популярным в 2000-х годах. Этот трек возглавил чарт Billboard Hot 100. Кроме того, Бинзер снялся в нескольких фильмах и сериалах. Среди них — "Клиффорд" и "Охотники за акулами".

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А ранее Life.ru рассказывал, что французская певица Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни. На протяжении долгих лет артистка боролась с лимфомой, но ситуация ухудшилась после обнаружения онкологического заболевания.

Дарья Нарыкова
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