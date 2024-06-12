Французская певица Франсуаза Арди умерла в 80 лет после продолжительной болезни

На протяжении долгих лет Арди боролась с лимфомой. Ситуация усугубилась в 2019-м, когда у артистки диагностировали новое онкологическое заболевание. А весной этого года певица призналась, что больше никогда не сможет петь. Всемирную популярность ей принесли такие хиты, как Message personnel, Tous les garçons et les filles и Le temps de l'amour.