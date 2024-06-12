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11 июня, 23:38

Французская певица Франсуаза Арди умерла в 80 лет после продолжительной болезни

Франсуаза Арди. Обложка © ТАСС / imago stock&amp;people

Франсуаза Арди. Обложка © ТАСС / imago stock&people

Легендарная французская певица Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни. О смерти иконы 60-х написал в соцсетях её сын, музыкант Тома Дютрон.

"Мама ушла", — коротко сообщил поклонникам о печальном известии гитарист, сопроводив пост детской фотографией.

На протяжении долгих лет Арди боролась с лимфомой. Ситуация усугубилась в 2019-м, когда у артистки диагностировали новое онкологическое заболевание. А весной этого года певица призналась, что больше никогда не сможет петь. Всемирную популярность ей принесли такие хиты, как Message personnel, Tous les garçons et les filles и Le temps de l'amour.

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А ранее стало известно о новом повороте в истории трагичной смерти российской певицы Жанны Фриске. По словам отца исполнительницы, его дочь погубило купленное у афериста лекарство, которое обошлось звезде в 200 тысяч евро.

Илья Пушкарев
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