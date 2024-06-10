В Петербурге умерла модель, пережившая клиническую смерть на тату-сеансе

В Санкт-Петербурге умерла модель, пережившая клиническую смерть во время тату-сеанса. 24-летняя девушка попала в реанимацию 2 июня, врачи боролись за её жизнь около недели, но спасти не смогли. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, инцидент произошёл в квартире, где проживала 24-летняя модель. Она пригласила татуировщика сделать себе очередной рисунок прямо на дому, и тот согласился. Девушка попросила вколоть ей новокаин для обезболивания. Через несколько минут после начала сеанса ей стало плохо, на место вызвали скорую, которая доставила пациентку в неврологическую реанимацию Мариинской больницы в состоянии клинической смерти.