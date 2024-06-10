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10 июня, 12:38

В Петербурге умерла модель, пережившая клиническую смерть на тату-сеансе

В Санкт-Петербурге умерла модель, пережившая клиническую смерть во время тату-сеанса. 24-летняя девушка попала в реанимацию 2 июня, врачи боролись за её жизнь около недели, но спасти не смогли. Об этом сообщает SHOT.

В Санкт-Петербурге умерла модель, пережившая клиническую смерть во время тату-сеанса. Фото © SHOT

В Санкт-Петербурге умерла модель, пережившая клиническую смерть во время тату-сеанса. Фото © SHOT

Телеграм-канал узнал, что девушка работала массажисткой и снималась для брендов одежды. Действия тату-мастера сейчас оценивают следователи.

Врач объяснил, из-за чего модель из Петербурга оказалась на грани смерти во время тату-сеанса
Врач объяснил, из-за чего модель из Петербурга оказалась на грани смерти во время тату-сеанса

Напомним, инцидент произошёл в квартире, где проживала 24-летняя модель. Она пригласила татуировщика сделать себе очередной рисунок прямо на дому, и тот согласился. Девушка попросила вколоть ей новокаин для обезболивания. Через несколько минут после начала сеанса ей стало плохо, на место вызвали скорую, которая доставила пациентку в неврологическую реанимацию Мариинской больницы в состоянии клинической смерти.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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