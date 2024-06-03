Модель из Петербурга пережила клиническую смерть на сеансе у татуировщика

В Санкт-Петербурге девушка пережила клиническую смерть на сеансе у тату-мастера. По данным SHOT, всё случилось в квартире, где проживала 24-летняя модель. Она пригласила татуировщика сделать себе очередной рисунок прямо на дому, и тот согласился.

Модель из Петербурга, которая пережила клиническую смерть во время тату-сеанса. Фото © SHOT

По предварительным данным, татуировку было решено расположить на чувствительном месте, поэтому девушке вкололи обезболивающее — новокаин. Уже через несколько минут модели стало плохо, ей вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в реанимацию Мариинской больницы в состоянии клинической смерти. Сейчас за жизнь девушки борются врачи.

Врачи говорят, что у пострадавшей отравление новокаином тяжёлой степени, или, проще говоря, передозировка препарата. Где находится сам татуировщик, неизвестно.