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3 июня, 08:12

Модель из Петербурга пережила клиническую смерть на сеансе у татуировщика

В Санкт-Петербурге девушка пережила клиническую смерть на сеансе у тату-мастера. По данным SHOT, всё случилось в квартире, где проживала 24-летняя модель. Она пригласила татуировщика сделать себе очередной рисунок прямо на дому, и тот согласился.

Модель из Петербурга, которая пережила клиническую смерть во время тату-сеанса. Фото © SHOT

Модель из Петербурга, которая пережила клиническую смерть во время тату-сеанса. Фото © SHOT

По предварительным данным, татуировку было решено расположить на чувствительном месте, поэтому девушке вкололи обезболивающее — новокаин. Уже через несколько минут модели стало плохо, ей вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в реанимацию Мариинской больницы в состоянии клинической смерти. Сейчас за жизнь девушки борются врачи.

Врачи говорят, что у пострадавшей отравление новокаином тяжёлой степени, или, проще говоря, передозировка препарата. Где находится сам татуировщик, неизвестно.

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Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе пятиклассница умерла после жалоб на сильную головную боль. Она пришла домой после школы и выпила обезболивающее. Через несколько часов ей стало хуже, и девочка упала без сознания. Причиной смерти назван инсульт.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
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