Гормональный сбой на фоне пубертата вызвал у пятиклассницы из Балашихи смертельный инсульт

В подмосковной Балашихе пятиклассница умерла дома при странных обстоятельствах. По данным SHOT, горе случилось в семье 12-летней ученицы воскресной школы, когда 12 мая она после уроков пришла домой и пожаловалась на сильную головную боль. Ребёнку дали таблетку обезболивающего, но это не помогло, и девочке становилось всё хуже.

Девочка, умершая от инсульта в Подмосковье. Фото © SHOT

Школьница решила умыться перед сном, но, зайдя в ванную, потеряла сознание, а изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть. По словам близких погибшей, она была здоровой, хорошо училась, участвовала в воскресных чтениях, росла в полной семье с мамой, отчимом и двумя сводными сёстрами.

В беседе с телеграм-каналом мать девочки раскрыла результаты судмедэкспертизы. Так, запрещённых веществ в крови её дочери не нашли, зато установили точную причину смерти — инсульт. По мнению экспертов, его мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.