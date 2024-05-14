Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 07:06

Гормональный сбой на фоне пубертата вызвал у пятиклассницы из Балашихи смертельный инсульт

В Подмосковье пятиклассница умерла от инсульта при странных обстоятельствах

В подмосковной Балашихе пятиклассница умерла дома при странных обстоятельствах. По данным SHOT, горе случилось в семье 12-летней ученицы воскресной школы, когда 12 мая она после уроков пришла домой и пожаловалась на сильную головную боль. Ребёнку дали таблетку обезболивающего, но это не помогло, и девочке становилось всё хуже.

Девочка, умершая от инсульта в Подмосковье. Фото © SHOT

Девочка, умершая от инсульта в Подмосковье. Фото © SHOT

Школьница решила умыться перед сном, но, зайдя в ванную, потеряла сознание, а изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть. По словам близких погибшей, она была здоровой, хорошо училась, участвовала в воскресных чтениях, росла в полной семье с мамой, отчимом и двумя сводными сёстрами.

В беседе с телеграм-каналом мать девочки раскрыла результаты судмедэкспертизы. Так, запрещённых веществ в крови её дочери не нашли, зато установили точную причину смерти — инсульт. По мнению экспертов, его мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.

Под Новгородом второклассник скинул с балкона стекло и убил трёхлетнюю девочку
Под Новгородом второклассник скинул с балкона стекло и убил трёхлетнюю девочку

Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассник чуть не умер в кабинете частного стоматолога — у него случился судорожный приступ после проведения анестезии. Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров