Гормональный сбой на фоне пубертата вызвал у пятиклассницы из Балашихи смертельный инсульт
В Подмосковье пятиклассница умерла от инсульта при странных обстоятельствах
В подмосковной Балашихе пятиклассница умерла дома при странных обстоятельствах. По данным SHOT, горе случилось в семье 12-летней ученицы воскресной школы, когда 12 мая она после уроков пришла домой и пожаловалась на сильную головную боль. Ребёнку дали таблетку обезболивающего, но это не помогло, и девочке становилось всё хуже.
Девочка, умершая от инсульта в Подмосковье. Фото © SHOT
Школьница решила умыться перед сном, но, зайдя в ванную, потеряла сознание, а изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть. По словам близких погибшей, она была здоровой, хорошо училась, участвовала в воскресных чтениях, росла в полной семье с мамой, отчимом и двумя сводными сёстрами.
В беседе с телеграм-каналом мать девочки раскрыла результаты судмедэкспертизы. Так, запрещённых веществ в крови её дочери не нашли, зато установили точную причину смерти — инсульт. По мнению экспертов, его мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.
Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассник чуть не умер в кабинете частного стоматолога — у него случился судорожный приступ после проведения анестезии. Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.