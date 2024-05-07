Под Новгородом второклассник скинул с балкона стекло и убил трёхлетнюю девочку

В городе Старая Русса Новгородской области скончалась трёхлетняя девочка, на которую второклассник сбросил с пятого этажа кусок стекла. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Ефимова.

"Пострадавшая в Старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребёнка", — написала она в соцсети "ВКонтакте".

По данным прокуратуры, трагедия произошла 5 мая возле дома на улице Профсоюзной. Вместе с родителями малышка выходила из аптеки, когда на неё с балкона пятого этажа упало стекло из оконной рамы. Его умышленно сбросил девятилетний мальчик. Пострадавшую госпитализировали в тяжелейшем состоянии, но спасти, к сожалению, не смогли. Сейчас правоохранители проверяют семью мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По некоторым данным, второклассник уже год состоит на психиатрическом учёте.