Под Новгородом второклассник скинул с балкона стекло и убил трёхлетнюю девочку
В Старой Руссе умерла трёхлетняя девочка, на которую второклассник скинул стекло
Кадр с места трагедии в Старой Руссе, где погибла трёхлетняя девочка. Обложка © VK / ЧП Старая Русса
В городе Старая Русса Новгородской области скончалась трёхлетняя девочка, на которую второклассник сбросил с пятого этажа кусок стекла. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Ефимова.
"Пострадавшая в Старой Руссе девочка сегодня скончалась, выражаю глубочайшее соболезнование матери и родственникам ребёнка", — написала она в соцсети "ВКонтакте".
По данным прокуратуры, трагедия произошла 5 мая возле дома на улице Профсоюзной. Вместе с родителями малышка выходила из аптеки, когда на неё с балкона пятого этажа упало стекло из оконной рамы. Его умышленно сбросил девятилетний мальчик. Пострадавшую госпитализировали в тяжелейшем состоянии, но спасти, к сожалению, не смогли. Сейчас правоохранители проверяют семью мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По некоторым данным, второклассник уже год состоит на психиатрическом учёте.
Ранее Life.ru рассказывал, что трёхлетний ребёнок умер в Подмосковье после того, как застрял в лестнице. Малыш в этот момент спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками. Его тело нашли с признаками механической асфиксии.