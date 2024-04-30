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30 апреля, 12:44

Рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика в Карачаево-Черкесии

В КЧР недалеко от посёлка Домбай упавшее на дорогу дерево насмерть прибило пятилетнего мальчика. Удар был такой силы, что шанса выжить у малыша не осталось. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

В КЧР 5-летнего мальчика убило рухнувшее дерево. Видео © VK / НОВОСТИ 09

Семья из Саратова приехала на автомобиле и остановилась на обочине, чтобы сделать фото. Неожиданно на дорогу рухнуло огромное дерево. Взрослые и один ребёнок успели спастись, а пятилетний мальчик погиб. По факту гибели ребёнка СК начал проверку.

"Следственными органами СКР по КЧР организована процессуальная проверка по факту смерти ребёнка в посёлке Домбай. Следственным отделом по г. Карачаевску СУ СК России по КЧР проводится процессуальная проверка по факту смерти ребёнка в посёлке Домбай Карачаевского городского округа КЧР", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой трагичной истории. В больнице скончалась девочка, на которую рухнуло дерево на детской площадке подмосковного Красногорска. Двухлетняя малышка получила внутричерепное повреждение, врачи более суток боролись за её жизнь, но не смогли помочь.

Обложка ©

VK / НОВОСТИ 09

Александра Мышляева
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