Рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика в Карачаево-Черкесии

В КЧР недалеко от посёлка Домбай упавшее на дорогу дерево насмерть прибило пятилетнего мальчика. Удар был такой силы, что шанса выжить у малыша не осталось. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

В КЧР 5-летнего мальчика убило рухнувшее дерево. Видео © VK / НОВОСТИ 09

Семья из Саратова приехала на автомобиле и остановилась на обочине, чтобы сделать фото. Неожиданно на дорогу рухнуло огромное дерево. Взрослые и один ребёнок успели спастись, а пятилетний мальчик погиб. По факту гибели ребёнка СК начал проверку.