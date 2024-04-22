В реанимации умерла двухлетняя девочка, на которую упало дерево в Подмосковье
В больнице умерла двухлетняя девочка, на которую во время прогулки с родителями упало дерево на детской площадке в Красногорске. Об этом сообщает SHOT.
Причиной смерти стало внутричерепное повреждение, которое врачи выявили у ребёнка после госпитализации. Больше суток красногорские медики пытались спасти малышку.
Как рассказывал Life.ru ранее, на двухлетнюю девочку из-за сильного ветра упала берёза в парке "Ивановские пруды". Малышка две минуты находилась без сознания, а потом у неё из носа пошла кровь. В итоге малышка попала в больницу с внутричерепной травмой.
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