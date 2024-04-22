В реанимации умерла двухлетняя девочка, на которую упало дерево в Подмосковье

В больнице умерла двухлетняя девочка, на которую во время прогулки с родителями упало дерево на детской площадке в Красногорске. Об этом сообщает SHOT.

В Приморском океанариуме ребёнок упал в пролёт между этажами с высоты 5 метров

В Приморском океанариуме ребёнок упал в пролёт между этажами с высоты 5 метров

Как рассказывал Life.ru ранее, на двухлетнюю девочку из-за сильного ветра упала берёза в парке "Ивановские пруды". Малышка две минуты находилась без сознания, а потом у неё из носа пошла кровь. В итоге малышка попала в больницу с внутричерепной травмой.