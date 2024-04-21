Девочка попала в больницу с травмой головы после падения дерева в Подмосковье

В подмосковном Красногорске дерево рухнуло на детскую площадку и чуть не убило двухлетнюю девочку, которая гуляла с родителями. Малышка попала в больницу с внутричерепной травмой, сообщает SHOT.

Рухнувшее дерево в Красногорске. Фото © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что днём 21 апреля берёза во время порыва ветра упала возле детской площадки в парке "Ивановские пруды" — в тот момент там играли дети. Дерево рухнуло на качели и сильно ударило двухлетнего ребёнка. Девочка не двигалась около минуты, из носа у неё шла кровь. Позднее она пришла в себя. Малышку госпитализировали, медики зафиксировали у неё черепно-мозговую травму. По некоторым данным, она находится в реанимации.

Рухнувшее дерево в Красногорске. Фото © SHOT

Между тем следователи возбудили уголовное дело о халатности, приведшей к травмированию ребёнка. В настоящее время сотрудники регионального управления СКР устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

А Красногорская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, которые отвечают за содержание территории.

По данным SHOT, в Москве также есть пострадавшие из-за поваленных шквалистым ветром деревьев. На мужчину упало дерево в Заревом проезде в районе Северное Медведково. Его госпитализировали.