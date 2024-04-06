В Приморском океанариуме ребёнок упал в пролёт между этажами с высоты 5 метров

Ребёнок, приехавший из Сахалинской области вместе с семьёй на остров Русский, чтобы посетить местный океанариум, провалился в промежуток между перекрытием второго этажа и стеной, упав с высоты пяти метров. Он госпитализирован с тяжёлыми травмами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Прокуратура Приморского края.

Второй этаж океанариума, где маленький мальчик упал с четырёхметровой высоты. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

"Ребёнок 2020 года рождения, находясь с родителями на территории кафе океанариума, упал в расстояние между перекрытием второго этажа и стеной здания. Высота падения составила порядка пяти метров. В результате удара об пол и металлическую скамью, расположенную на первом этаже, ребёнок получил тяжёлые травмы", — говорится в публикации.

Малыша госпитализировали, сейчас он проходит лечение во Владивостокской клинической больнице № 2. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).