Сильно ударился головой: В Москве профессор пришёл в клинику "Будь здоров", упал и умер
В Москве профессор умер после неудачного падения в частной клинике
Сергей Муратов. Обложка © marhi.ru
Профессор Московского архитектурного института (МАРХИ) Сергей Муратов умер после неудачного падения. По данным SHOT, 26 марта он пришёл в частную клинику "Будь здоров" в Последнем переулке, но в какой-то момент оступился, упал и сильно ударился головой.
Преподавателя оперативно госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и открытую черепно-мозговую травму. Четыре дня 62-летнего Муратова пытались спасти врачи, но тщетно. Проводится проверка.
Сергей Муратов — профессор кафедры "Градостроительство" МАРХИ. Также он был членом Союза московских архитекторов и Творческого союза художников России. Являлся архитектором-практиком.
Ранее при странных обстоятельствах не стало директора хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Минздрава России Олега Коленко. По данным СМИ, его тело нашёл швейцар гостиницы, заносивший багаж.