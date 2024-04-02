Сильно ударился головой: В Москве профессор пришёл в клинику "Будь здоров", упал и умер

Профессор Московского архитектурного института (МАРХИ) Сергей Муратов умер после неудачного падения. По данным SHOT, 26 марта он пришёл в частную клинику "Будь здоров" в Последнем переулке, но в какой-то момент оступился, упал и сильно ударился головой.

Преподавателя оперативно госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и открытую черепно-мозговую травму. Четыре дня 62-летнего Муратова пытались спасти врачи, но тщетно. Проводится проверка.

Сергей Муратов — профессор кафедры "Градостроительство" МАРХИ. Также он был членом Союза московских архитекторов и Творческого союза художников России. Являлся архитектором-практиком.