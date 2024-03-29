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Чиновник Минздрава из Хабаровска умер при странных обстоятельствах в гостинице в Москве

Глава хабаровского МНТК "Микрохирургия глаза" Олег Коленко умер в отеле в Москве

29 марта, 08:46
Олег Коленко. Обложка © VK / Минздрав Хабаровского края

Олег Коленко. Обложка © VK / Минздрав Хабаровского края

В Москве при странных обстоятельствах скончался директор хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Минздрава России Олег Коленко. О трагическом событии сообщается на странице регионального Министерства здравоохранения.

"Олег Владимирович родился 20 июня 1964 года в Хабаровске. Свой профессиональный путь он связал с нашим краем: от врача-интерна бывшей 10-й горбольницы до директора МНТК "Микрохирургия глаза", на последней должности он трудился с 2019 года", — говорится в заявлении.

По данным Mash, тело 59-летнего Коленко нашли в его номере отеля "Плаза гарден" в Москве вечером 28 марта. Директора клиники обнаружил мёртвым швейцар, заносивший багаж. Олег Коленко широко известен в профессиональных кругах, он автор более 200 научных работ и шести патентов РФ на изобретение, в 2018 году ему вручили медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман скончался в возрасте 90 лет
Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман скончался в возрасте 90 лет

Ранее сообщалось, что в возрасте 62 лет скончался актёр и продюсер Юрий Ваксман. Информацию об этом печальном событии у себя в группе в социальной сети "ВКонтакте" разместил Ярославский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ).

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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