Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман скончался в возрасте 90 лет

На 91-м году жизни скончался израильско-американский психолог, один из основоположников поведенческой экономики и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Информацию об этом со ссылкой на его падчерицу Дебору Трейсман распространила газета The Washington Post.

Обстоятельства его смерти не разглашаются. Канеман родился 5 марта 1934 года в Тель-Авиве, который на тот момент находился под контролем Соединённого Королевства. В 2002 году удостоился Нобелевской премии по экономике за "интегрирование идей психологических исследований в экономическую науку". Усопший также является автором книги "Думай медленно, решай быстро".