Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман скончался в возрасте 90 лет
На 91-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман
Израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман. Обложка © nobelprize.org
На 91-м году жизни скончался израильско-американский психолог, один из основоположников поведенческой экономики и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Информацию об этом со ссылкой на его падчерицу Дебору Трейсман распространила газета The Washington Post.
Обстоятельства его смерти не разглашаются. Канеман родился 5 марта 1934 года в Тель-Авиве, который на тот момент находился под контролем Соединённого Королевства. В 2002 году удостоился Нобелевской премии по экономике за "интегрирование идей психологических исследований в экономическую науку". Усопший также является автором книги "Думай медленно, решай быстро".
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