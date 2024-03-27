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27 марта, 20:45

Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман скончался в возрасте 90 лет

На 91-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

Израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман. Обложка © nobelprize.org

Израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман. Обложка © nobelprize.org

На 91-м году жизни скончался израильско-американский психолог, один из основоположников поведенческой экономики и лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Информацию об этом со ссылкой на его падчерицу Дебору Трейсман распространила газета The Washington Post.

Обстоятельства его смерти не разглашаются. Канеман родился 5 марта 1934 года в Тель-Авиве, который на тот момент находился под контролем Соединённого Королевства. В 2002 году удостоился Нобелевской премии по экономике за "интегрирование идей психологических исследований в экономическую науку". Усопший также является автором книги "Думай медленно, решай быстро".

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Алексей Соловьёв
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