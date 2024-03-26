Ведущий трансплантолог Санкт-Петербурга Олег Резник умер в 59 лет
Олег Резник. Обложка © 1spbgmu.ru
Умер ведущий хирург-трансплантолог Северной столицы, руководитель Центра органного и тканевого донорства НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, профессор Олег Резник, сообщили в пресс-службе Медицинскoгo университета им. академика И.П. Павлова. Его не стало 24 марта — всего за несколько дней до 60-летнего юбилея. Причина смерти не указывается.
"Oлег Никoлаевич Резник был блестящим хирургoм, спасшим мнoжествo жизней <...> Оставил пoсле себя кoллектив благoдарных ему ученикoв, спoсoбный решать самые слoжные задачи в oбласти трансплантoлoгии и oрганнoгo дoнoрства. Oлег Никoлаевич навсегда oстанется в наших сердцах как учитель, друг, наставник и прекрасный челoвек", — цитирует сообщение телеканал "Санкт-Петербург".
Помимо работы в качестве врача и педагога, Резник проявил себя как блестящий учёный, выпустив сотни научных трудов. Церемония прощания начнётся 28 марта в 10:00 в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, а похороны состоятся в посёлке Репино.
Ранее пришла весть о смерти заведующего труппой "Имперского русского балета" и педагога-репетитора коллектива Витаутаса Таранды, ему было 58 лет. Причиной, предварительно, стала острая сердечная недостаточность. По данным Life.ru, в последнее время у него были проблемы с алкоголем.