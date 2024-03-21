Скончался экс-министр культуры Франции Фредерик Миттеран

Умер бывший министр культуры Франции Фредерик Миттеран. Ему было 76 лет, в последнее время он тяжело болел. Об этом пишет AFP, ссылаясь на его близких.

Миттеран находился на посту министра культуры с 2009 по 2012 год, когда страной управлял Николя Саркози. Последний выразил в соцсети X соболезнования в связи с его смертью.

"Он работал на посту министра культуры увлечённо и талантливо", — написал Саркози.

Кроме того, Миттеран при жизни поддерживал проект строительства Российского духовно-культурного православного центра в Париже. В 2011 году получил российский орден Дружбы за "значительный вклад в развитие российско-французского сотрудничества".

Также Миттеран известен как актёр, режиссёр и сценарист. В первый раз он появился на экране в 1960 году, в возрасте 12 лет, в фильме "Фортуна". Позднее он и сам снял множество фильмов, включая документальные — о великих людях XX века.

В 2005 году Миттеран опубликовал книгу "Плохая жизнь", в которой описывал свои странствия по Таиланду и Магрибу. Эту работу обсуждала вся Франция.