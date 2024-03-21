Регион

Уведомления отключены

21 марта, 11:12

Создатель грузовика "Урал-375" Анатолий Титков умер в возрасте 100 лет

Анатолий Титков. Обложка © VK / Автомобильный завод "УРАЛ"

Анатолий Титков. Обложка © VK / Автомобильный завод "УРАЛ"

Из жизни ушёл Анатолий Титков — инженер, создавший легендарный военный грузовик "Урал-375". Об этом сообщили в пресс-службе одноимённого завода. Конструктору было сто лет, юбилей он отпраздновал менее месяца назад.

По данным сайта MK.ru, в последнее время Титков проживал в доме престарелых в новомосковской деревне Яковлево. Его не стало вчера, 20 марта. Причина смерти неизвестна.

"Урал-375", создателем которого является почивший Анатолий Титков. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

"Урал-375", создателем которого является почивший Анатолий Титков. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Анатолий Титков на протяжении девяти лет был главным конструктором Уральского автомобильного завода. За свои разработки инженер в 1972 году получил Государственную премию СССР, а ещё он трижды награждался орденом Трудового Красного Знамени.

Прощание с Василием Уткиным пройдёт 23 марта в Москве
Прощание с Василием Уткиным пройдёт 23 марта в Москве

Ранее пришла весть о смерти актёра Рязанского театра драмы Геннадия Киселёва, ему было 73 года. Помимо работы на сцене он запомнился и появлением на экранах. Так, в нулевых артист снялся в том числе в трагикомедии "Котов" и криминально-драматическом сериале "Судьбы загадочное завтра".

Матвей Константинов
  • Новости
  • урал
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров