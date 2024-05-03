Врач предупредила, как татуировка по молодости аукнется проблемами в будущем
Врач Мухина: Татуировки могут вызвать увеличение лимфатических узлов
Татуировки, сделанные в молодости, могут вылиться в большие проблемы в среднем возрасте. Об этом RuNews24 рассказала врач Марият Мухина. По её словам, "операция" татуажа, в том числе обезболивание, внесение красителей, нарушает состояние поверхностного слоя кожи и влияет на происходящие в нём процессы.
"Одними из самых уязвимых точек являются здесь лимфатические узлы", — пояснила Мухина.
На кожу в первую очередь воздействуют пигменты, которые к тому же часто бывают непроверенными. Подобные вмешательства легче переносятся в молодости, когда у организма сильнее регенеративные способности. С возрастом последствия проявляются быстрее. Например, из-за скопления пигментов на коже может развиться лимфаденопатия, то есть увеличение лимфатических узлов любой природы. После 40 лет такое развитие событий всё вероятнее и опаснее.
Лимфаденопатию можно распознать по увеличению лимфатических узлов, высокой температуре, а также болезненным ощущениям в теле, резюмировала врач.
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