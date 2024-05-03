Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 02:52

Врач предупредила, как татуировка по молодости аукнется проблемами в будущем

Врач Мухина: Татуировки могут вызвать увеличение лимфатических узлов

Татуировки, сделанные в молодости, могут вылиться в большие проблемы в среднем возрасте. Об этом RuNews24 рассказала врач Марият Мухина. По её словам, "операция" татуажа, в том числе обезболивание, внесение красителей, нарушает состояние поверхностного слоя кожи и влияет на происходящие в нём процессы.

"Одними из самых уязвимых точек являются здесь лимфатические узлы", — пояснила Мухина.

На кожу в первую очередь воздействуют пигменты, которые к тому же часто бывают непроверенными. Подобные вмешательства легче переносятся в молодости, когда у организма сильнее регенеративные способности. С возрастом последствия проявляются быстрее. Например, из-за скопления пигментов на коже может развиться лимфаденопатия, то есть увеличение лимфатических узлов любой природы. После 40 лет такое развитие событий всё вероятнее и опаснее.

Лимфаденопатию можно распознать по увеличению лимфатических узлов, высокой температуре, а также болезненным ощущениям в теле, резюмировала врач.

"Ощущение, что я тинейджер": Киркоров набил тату и заявил, что после 50 у него "всё резко изменилось"
"Ощущение, что я тинейджер": Киркоров набил тату и заявил, что после 50 у него "всё резко изменилось"

Ранее Life.ru писал о русских знаменитостях, которые хотели сделать себе крутые татуировки, а закончилось всё тем, что они стали посмешищем в глазах поклонников. В их числе актёр Никита Джигурда, который набил на животе большое женское лицо.

Обложка ©

Unsplash / Lucas Lenzi

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров