"Ощущение, что я тинейджер": Киркоров набил тату и заявил, что после 50 у него "всё резко изменилось"

Российский певец Филипп Киркоров не перестаёт удивлять поклонников своими эпатажными образами. Каждый раз на публике он появляется с модными причёсками и в экстравагантных нарядах. Однако смены в имидже и изменений во внешности ему, видимо, не хватило: 56-летний артист решился на татуировку. А так как поп-король всё привык делать с размахом, то и рисунок решил нанести на всю спину.

"Обновкой" певец похвастался в эфире шоу "Сокровища императора", телеведущей которого является Ольга Бузова. В разговоре с другим участником Киркоров заявил, что после 50 лет у него всё "резко изменилось". Тот ответил, что видит все изменения, которые произошли с артистом. Однако исполнитель сумел удивить ещё больше.

"А что ты видишь? Ты ещё ничего не видел. Показать?" — заявил Киркоров и снял с себя футболку, продемонстрировав огромную татуировку.

Там артист набил своё лицо, большие крылья, вензеля и несколько тёмных линий, образующие единый рисунок. Кстати, это не единственная тату: у него ещё красуется слово King на пальцах, а также дракон на тыльной стороне ладони.

"Я тут старше вас всех, но у меня такое ощущение, что я тинейджер", — также заявил певец.