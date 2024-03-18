"Ощущение, что я тинейджер": Киркоров набил тату и заявил, что после 50 у него "всё резко изменилось"
Филипп Киркоров сделал татуировку со своим изображением на всю спину
Филипп Киркоров показал татуировку на спине. Обложка © RuTube / "Сокровища императора"
Российский певец Филипп Киркоров не перестаёт удивлять поклонников своими эпатажными образами. Каждый раз на публике он появляется с модными причёсками и в экстравагантных нарядах. Однако смены в имидже и изменений во внешности ему, видимо, не хватило: 56-летний артист решился на татуировку. А так как поп-король всё привык делать с размахом, то и рисунок решил нанести на всю спину.
"Обновкой" певец похвастался в эфире шоу "Сокровища императора", телеведущей которого является Ольга Бузова. В разговоре с другим участником Киркоров заявил, что после 50 лет у него всё "резко изменилось". Тот ответил, что видит все изменения, которые произошли с артистом. Однако исполнитель сумел удивить ещё больше.
"А что ты видишь? Ты ещё ничего не видел. Показать?" — заявил Киркоров и снял с себя футболку, продемонстрировав огромную татуировку.
Там артист набил своё лицо, большие крылья, вензеля и несколько тёмных линий, образующие единый рисунок. Кстати, это не единственная тату: у него ещё красуется слово King на пальцах, а также дракон на тыльной стороне ладони.
"Я тут старше вас всех, но у меня такое ощущение, что я тинейджер", — также заявил певец.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как во время съёмок шоу "Это нормально?" Бузова опустилась на колено и спросила Киркорова, возьмёт ли он её в жены. Киркоров тоже встал на колени и ответил, что если все, чьё благословение необходимо для свадьбы, согласны, то и он только за.