"Молодая Мадонна": Киркоров вышел на красную дорожку с музой из Макеевки, покорившей КНР кавером на него

В субботу, 16 марта, в Москве проходит российская национальная музыкальная премия "Виктория-2024". Певец Филипп Киркоров пришёл на мероприятие не один, а с "новой музой". Свою спутницу король отечественной эстрады представил как талантливую девушку из Макеевки по имени Марго. Сама дама заявила журналистам, что артист называет её "молодой Мадонной".

Киркоров на премии "Виктория" вышел со спутницей из Макеевки. Видео © Life.ru

"У меня сегодня королева. Мы встретились на [одной из премий]. Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке, и оттуда этот талант привёз сюда, в Москву. Она пригласила меня к себе домой, в Макеевку", — рассказал Киркоров.

По его словам, настоящее чудо случилось немного позже, когда певец поделился с девушкой эмоциями от поездки в КНР. Марго была настолько впечатлена рассказом, что перепела хит Киркорова "Зайка моя" на китайском — клип покорил соцсети.

"Зайка моя" на китайском — кавер певицы Margo на трек Филиппа Киркорова. Видео © Telegram / Margo

"Тренд разлетелся очень быстро. Мне присылали миллион видео [с танцами]", — поделилась Марго.

По словам Киркорова, в планах записать с Марго совместные треки. Певец призвал журналистов запомнить имя новоиспечённой артистки.