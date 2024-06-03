Врач объяснил, из-за чего модель из Петербурга оказалась на грани смерти во время тату-сеанса
Врач Иванов: У пострадавшей на тату-сеансе модели могла быть аллергия на новокаин
Неправильная стерилизация инструментов для тату может привести к бактериальным или вирусным инфекциям, включая вирусные гепатиты, ВИЧ. Обложка © Freepik.com
Клиническая смерть после введения новокаина для обезболивания места татуировки — событие крайне редкое, но такое всё-таки может случиться. Об этом Life.ru рассказал врач Роман Иванов, комментируя инцидент в Санкт-Петербурге. По его мнению, такой исход может быть связан не с передозировкой новокаина, потому что для местного обезболивания вводят малые количества препарата, а с анафилактическим шоком — самой опасной аллергической реакцией, которая может развиться на введение лекарственных препаратов, включая новокаин.
Анафилактический шок возникает стремительно и требует экстренной медицинской помощи. При таком состоянии у человека резко падает артериальное давление, отекает слизистая оболочка дыхательных путей, появляется чувство нехватки воздуха. В результате человек теряет сознание и может умереть от удушья. Новокаин, введённый для обезболивания места будущей тату, мог вызвать такую реакцию, если у девушки была аллергия на препарат.
Чтобы избежать подобных осложнений, сначала проводят тестирование на аллергическую реакцию. Для этого вводят малую дозу лекарства под контролем врача и в течение 15–20 минут смотрят на реакцию. Если всё в порядке — вводят полную дозу. При этом такие вмешательства допустимы только квалифицированным специалистом, который в случае необходимости сможет оказать первую помощь, предупреждает Иванов.
Кроме анафилактического шока, на тату-сеансе могут возникнуть и другие сложности:
- Инфекционные осложнения. Неправильная стерилизация инструментов или неадекватные санитарные условия, например, когда тату делают не в кабинете лицензированной клиники, а на дому, могут привести к бактериальным или вирусным инфекциям, включая вирусные гепатиты, ВИЧ.
- Аллергическая реакция на чернила. Чернила для татуировок содержат различные химические соединения, которые также могут вызвать аллергические реакции, включая кожные высыпания и сильнейшие отёки.
- Токсическое воздействие некачественных чернил. Некоторые чернила могут содержать токсичные вещества, такие как тяжёлые металлы, которые при попадании в организм могут нарушать работу внутренних органов и приводить к долгосрочным проблемам со здоровьем.
"Для предотвращения подобных трагедий важно пройти тщательное медицинское обследование перед процедурой нанесения татуировки, особенно если планируется использование анестетиков. Можно сдать анализ на чувствительность к новокаину. Если результат анализа будет положительным, то высока вероятность развития аллергической реакции на введение препарата. В таком случае специалист может подобрать другой, более безопасный препарат для анестезии", — добавил врач.
Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге девушка пережила клиническую смерть на сеансе у тату-мастера. Всё случилось в квартире, где проживала 24-летняя модель. Она пригласила татуировщика сделать себе очередной рисунок прямо на дому, и тот согласился.