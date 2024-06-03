Врач объяснил, из-за чего модель из Петербурга оказалась на грани смерти во время тату-сеанса Врач Иванов: У пострадавшей на тату-сеансе модели могла быть аллергия на новокаин 3 июня, 15:07 Неправильная стерилизация инструментов для тату может привести к бактериальным или вирусным инфекциям, включая вирусные гепатиты, ВИЧ. Обложка © Freepik.com

Клиническая смерть после введения новокаина для обезболивания места татуировки — событие крайне редкое, но такое всё-таки может случиться. Об этом Life.ru рассказал врач Роман Иванов, комментируя инцидент в Санкт-Петербурге. По его мнению, такой исход может быть связан не с передозировкой новокаина, потому что для местного обезболивания вводят малые количества препарата, а с анафилактическим шоком — самой опасной аллергической реакцией, которая может развиться на введение лекарственных препаратов, включая новокаин.

Анафилактический шок возникает стремительно и требует экстренной медицинской помощи. При таком состоянии у человека резко падает артериальное давление, отекает слизистая оболочка дыхательных путей, появляется чувство нехватки воздуха. В результате человек теряет сознание и может умереть от удушья. Новокаин, введённый для обезболивания места будущей тату, мог вызвать такую реакцию, если у девушки была аллергия на препарат. Роман Иванов Врач, эксперт лаборатории "Гемотест", дерматовенеролог

Чтобы избежать подобных осложнений, сначала проводят тестирование на аллергическую реакцию. Для этого вводят малую дозу лекарства под контролем врача и в течение 15–20 минут смотрят на реакцию. Если всё в порядке — вводят полную дозу. При этом такие вмешательства допустимы только квалифицированным специалистом, который в случае необходимости сможет оказать первую помощь, предупреждает Иванов.

Кроме анафилактического шока, на тату-сеансе могут возникнуть и другие сложности: Инфекционные осложнения. Неправильная стерилизация инструментов или неадекватные санитарные условия, например, когда тату делают не в кабинете лицензированной клиники, а на дому, могут привести к бактериальным или вирусным инфекциям, включая вирусные гепатиты, ВИЧ.

Неправильная стерилизация инструментов или неадекватные санитарные условия, например, когда тату делают не в кабинете лицензированной клиники, а на дому, могут привести к бактериальным или вирусным инфекциям, включая вирусные гепатиты, ВИЧ. Аллергическая реакция на чернила. Чернила для татуировок содержат различные химические соединения, которые также могут вызвать аллергические реакции, включая кожные высыпания и сильнейшие отёки.

Чернила для татуировок содержат различные химические соединения, которые также могут вызвать аллергические реакции, включая кожные высыпания и сильнейшие отёки. Токсическое воздействие некачественных чернил. Некоторые чернила могут содержать токсичные вещества, такие как тяжёлые металлы, которые при попадании в организм могут нарушать работу внутренних органов и приводить к долгосрочным проблемам со здоровьем.

"Для предотвращения подобных трагедий важно пройти тщательное медицинское обследование перед процедурой нанесения татуировки, особенно если планируется использование анестетиков. Можно сдать анализ на чувствительность к новокаину. Если результат анализа будет положительным, то высока вероятность развития аллергической реакции на введение препарата. В таком случае специалист может подобрать другой, более безопасный препарат для анестезии", — добавил врач.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге девушка пережила клиническую смерть на сеансе у тату-мастера. Всё случилось в квартире, где проживала 24-летняя модель. Она пригласила татуировщика сделать себе очередной рисунок прямо на дому, и тот согласился.

Авторы Андрей Горяничев